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11:53, 5 июля 2024Бывший СССР

В Киргизии обезвредили планировавшую захват власти группу

В Киргизии обезвредили группу, которая планировала захватить власть

Фото: Жоомарт Ураимов / РИА Новости

В Киргизии обезвредили группу, планировавшую захватить власть в стране насильственным способом. Об этом заявил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) страны, передает ТАСС.

«ГКНБ в рамках проводимых мероприятий по обеспечению безопасности граждан и защиты основ конституционного строя была пресечена противоправная деятельность деструктивной группы, которая вынашивала планы по осуществлению насильственного захвата власти», — указано в сообщении ведомства.

По информации комитета, группа планировала дестабилизировать политическую ситуацию в стране с помощью организации массовых беспорядков, которые бы привели к гибели граждан.

В июне в Киргизии задержали двух гражданок страны, подозреваемых в сожжении государственных флагов. Уточняется, что в ночь с 29 на 30 мая в одном из сел Джалал-Абадской области задержанные умышлено сожгли флаги Киргизии, висевшие на главных воротах двух школ и вышке сотового оператора, заменив их на «белые флаги с арабским текстом».

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      Валентин Карант
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