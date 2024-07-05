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16:12, 5 июля 2024Мир

В Кремле оценили желание Орбана услышать позиции России и Украины

Песков: Россия высоко оценила желание Орбана сопоставить позиции Москвы и Киева
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Valeriy Sharifulin / Sputnik / Reuters

Россия высоко ценит стремление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана услышать и сопоставить позиции как Киева, так и Москвы по конфликту на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Россия высоко ценит твердое, понятное, последовательное желание премьера Орбана сопоставить позиции как Москвы, так и Киева по украинскому кризису», — отметил пресс-секретарь.

Песков также отметил, что «это не дело Москвы разбираться в тонкостях полномочий» главы венгерского правительства как представителя Европейского союза (ЕС). Однако он вновь подчеркнул ценность подобной инициативы Орбана для России.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия скоро станет единственной страной в Европе, которая сможет вести диалог и с Россией, и с Украиной.

Венгерский премьер прибыл в Москву с официальным визитом для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

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      Дарья Устьянцева
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