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15:48, 5 июля 2024Экономика

В Москве упавшее из-за «Орхана» дерево повредило дом

Упавшее из-за урагана «Орхан» дерево повредило дом на севере Москвы
СюжетУраган в Москве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Дерево, упавшее из-за обрушившегося на город урагана «Орхан», повредило многоквартирный дом на севере Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Инцидент произошел в пятницу, 5 июля, в районе Сокол. На снимке, сделанном очевидцем разрушения, видна лежащая на земле часть кирпичной кладки дома, расположенного на Новопесчаной улице, а также упавшее от сильного порыва ветра дерево, которое и обрушило часть фасада. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 5 июля Москву накроет ураган «Орхан», который принесет ливни с грозой и град. Пик стихийного бедствия придется на 17-18 часов, а завершится оно в 2-3 часа ночи субботы, 6 июля. Ожидается, что в столице выпадет более половины месячной нормы осадков.

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      Полина Кислицына
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