В Москве упавшее из-за «Орхана» дерево повредило дом

Упавшее из-за урагана «Орхан» дерево повредило дом на севере Москвы

Дерево, упавшее из-за обрушившегося на город урагана «Орхан», повредило многоквартирный дом на севере Москвы. Об этом пишет Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Инцидент произошел в пятницу, 5 июля, в районе Сокол. На снимке, сделанном очевидцем разрушения, видна лежащая на земле часть кирпичной кладки дома, расположенного на Новопесчаной улице, а также упавшее от сильного порыва ветра дерево, которое и обрушило часть фасада. Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что 5 июля Москву накроет ураган «Орхан», который принесет ливни с грозой и град. Пик стихийного бедствия придется на 17-18 часов, а завершится оно в 2-3 часа ночи субботы, 6 июля. Ожидается, что в столице выпадет более половины месячной нормы осадков.