В одной из стран-участниц G7 резко выросло число банкротств компаний

В Японии число банкротств компаний выросло на 22 процента

Число банкротств компаний в Японии резко выросло в первом полугодии 2024 года. Об этом со ссылкой на данные исследования Tokyo Shoko Research пишет ТАСС.

За первые шесть месяцев текущего года в одной из стран-участниц G7 обанкротилась 4 931 фирма, что на 22 процента больше, чем за аналогичный период 2023-го. Этот показатель стал максимальным с 2014 года, тогда за полгода было отмечено 5 073 подобных случая. При этом рост банкротств в Японии фиксируется уже третий год подряд.

Основными причинами такой процедуры для местных компаний в первом полугодии стал рост цен на закупочные материалы и другие финансовые трудности — из-за этого прекратили деятельность 374 японские фирмы. Еще 150 организаций обанкротились по причине нехватки рабочей силы. Общая задолженность обанкротившихся компаний составила 721 миллиард иен (около 4,4 миллиарда долларов).

В июне компания по производству электромобилей Fisker подала в суд американского штата Делавэр заявление о банкротстве после того, как в феврале предупредила, что, скорее всего, не сможет продолжить деятельность. В прошлом году объем продаж фирмы в денежном выражении составил только 278 миллионов долларов. Из 10 тысяч произведенных автомобилей реализовать удалось только 4,7 тысячи.