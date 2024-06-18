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12:40, 18 июня 2024Экономика

Американский производитель электромобилей объявил о банкротстве

Производитель электрокаров Fisker объявил о банкротстве из-за неудач с продажами

Фото: Mike Blake / Reuters

Компания по производству электромобилей Fisker подала в суд американского штата Делавэр заявление о банкротстве после того, как в феврале предупредила, что, скорее всего, не сможет продолжить деятельность. Об этом сообщает Reuters.

Производитель был основан еще в 2007 году датским дизайнером Хенриком Фискером, но в 2013 году Fisker Automotive объявила о банкротстве после того, как не выполнила обязательства перед инвесторами. Сам глава компании перед этим подал в отставку.

Через три года Фискер перезапустил производителя под названием Fisker Inc, а в 2022 году тот все же начал продажи первой модели — кроссовер получил название Ocean. В прошлом году объем продаж в денежном выражении составил только 278 миллионов долларов. Из 10 тысяч произведенных автомобилей реализовать удалось только 4,7 тысячи.

С учетом долгов более чем на миллиард долларов информация о подготовке к банкротству не удивила экспертов. Кроме того, в мае власти США начали расследование нескольких инцидентов с тормозной системой автомобилей Fisker — машина начинала внезапно тормозить. О пострадавших в результате проблем не сообщалось.

Ранее стало известно, что основные и наиболее сложные узлы и агрегаты российского электромобиля «Атом», производство которого обещают запустить в третьем квартале 2025 года на «Москвиче», будут сделаны в Китае либо в сотрудничестве с китайскими компаниями.

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      Платон Щукин
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