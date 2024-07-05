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13:59, 5 июля 2024Бывший СССР

В Раде назвали невозможной отставку премьер-министра

Депутат Рады Вениславский: отставка премьер-министра Украины Шмыгаля невозможна

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Отставка премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля невозможна. Об этом сообщил депутат Верховной рады Федор Вениславский, передает «Радио свобода» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, а также признано нежелательной организацией).

По его словам, закон запрещает прекращение полномочий министров во время военного положения. При этом отставка Шмыгаля будет автоматически означать и отставку всего Кабинета министров.

Он также сообщил, что парламент рассматривает заявления высших чиновников об увольнении, но по закону не имеет права менять состав правительства.

Ранее депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Шмыгаль хочет бежать с Украины. По его словам, премьер-министр хочет это сделать, «слиняв с кассой» до того, как «ЗеТитаник» унесет всех на дно.

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      Илья Таксюр
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