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16:50, 5 июля 2024Экономика

В России появились новые зарубежные бренды

CORE.XP: на российский рынок в первом полугодии вышли 15 зарубежных брендов

Фото: Ja Kubislav / Unsplash

В первом полугодии 2024 года в России появилось 15 зарубежных брендов. Об этом со ссылкой на данные консалтнинговой фирмы CORE.XP пишет РИА Новости.

Почти половина из новых брендов, вышедших на рынок РФ, из Китая — Tecno, Ellasay, Laurel, Baasploa, Casarte, Balabala и Candy. Также за первые шесть месяцев текущего года в России стали работать южнокорейский Josiny, турецкие Chakra и Mai Collection, итальянские Parpa и Rinascimento, немецкая Casa Moda, 7Saber из Узбекистана и 22|11 cosmetics из Армении.

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В сообщении компании отмечается, что до 2022 года европейские страны превалировали в структуре выхода международных брендов на российский рынок, теперь же их доля упала до 20 процентов. Снижение интереса европейских компаний объясняется антироссийскими санкциями и, как следствие, ростом репутационных и экономических рисков для бизнеса. В CORE.XP предположили, что тренд на рост числа азиатских брендов на российском рынке продолжит развиваться.

Ранее стало известно, что в ближайшее время на автомобильном рынке России может появиться еще один китайский бренд электрокаров — NETA, принадлежащий Hozon Auto. Вице-президент компании-производителя Чжоу Цзян рассказал, что сейчас проводится анализ климатических условий в РФ на предмет совместимости с этими транспортными средствами.

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