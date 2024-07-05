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03:49, 5 июля 2024Экономика

В Россию начали поставлять белорусские вина

«Ъ»: российские дистрибуторы увеличили закупки вина из Белоруссии

Фото: Unsplash

В России начали поставлять алкогольные напитки, производимые Минским заводом виноградных вин. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Издание уточняет, что 1 июля дистрибутор алкоголя «Винтренд Ритейл Групп» получил декларацию, которая позволяет ему импортировать в Россию продукцию завода под названиями «Грюнер Вельтлинер» и «Рислинг». Кроме того, предприятие получило разрешение на поставки игристого вина «Глера Спуманте Экстра Драй» — название схоже с Glera Spumante Extra Dry от итальянской винодельни Villa degli Olmi.

Ранее, в апреле, другой импортер алкоголя, «Алко трейд логистик», получил право на ввоз вин Airen Tres Amigos того же завода. По словам владельца бренд-агентства Kaufman Станислава Кауфмана, Белоруссия никогда не славилась своим виноделием, поэтому вино оттуда может реэкспортироваться.

В мае в Федеральной таможенной службе (ФТС) заявили, что повышение пошлин на вино из недружественных стран привело к снижению поставок этой продукции из Италии. В то же время, как отметили в ведомстве, импорт вина из Франции и Испании, напротив, вырос. В пятерку лидеров среди европейских стран вошли Португалия и Германия.

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      Юлия Мискевич
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