В сделавшей золото валютой стране собрались отказаться от доллара

Президент Зимбабве анонсировал отказ от доллара в 2026 году

Зимбабвийское золото (ZiG) в 2026 году станет единственным платежным средством в стране, вытеснив доллар США, пообещал президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва. Об этом со ссылкой на издание Daily Maverick сообщает ТАСС.

Глава государства сделал соответствующее заявление на фоне того, что на операции с американской валютой сейчас приходится около 80 процентов всех сделок в финансовой системе Зимбабве, включая розничные продажи. По его словам, через два года ZiG будет ходить на всей территории страны и магазины станут отказываться принимать от покупателей доллары.

О введении в Зимбабве новой национальной денежной единицы, которой сделали золото, стало известно в начале апреля. Отмечалось, что в новое платежное средство переведут все резервы местного доллара, а обеспечиваться она будет запасами иностранной валюты и драгоценных металлов, добытых в стране.

В 2019 году правительство Зимбабве на несколько месяцев запрещало хождение доллара. Экономика страны в очередной раз вступила в фазу гиперинфляции летом прошлого года. Это произошло после того, как власти страны смягчили контроль над обменным курсом нацвалюты. Как писали СМИ, уже в январе для покупки хлеба в стране за местные доллары приходилось отсчитывать 100 крупных купюр, а власти обвинили в подрыве курса частный бизнес, фондовую биржу, банки, западные санкции против местных политиков, а также одну из крупнейших страховых компаний Африки.