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14:45, 5 июля 2024Экономика

В ЦБ решили пока не публиковать прогноз по курсу рубля

В Банке России отложили принятие решения о публикации прогноза по курсу рубля

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Банк России пока не планирует публиковать прогноз по курсу рубля, сообщил зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин, ранее анонсировавший размещение такой информации в открытом доступе. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение на этот счет не принято. Так скажем, в июльском прогнозе курса рубля точно не будет», — цитирует его агентство.

О том, что регулятор планирует с первого полугодия 2024 года начать делиться соответствующей информацией стало известно в августе 2023 года. Решение вопроса в указанные сроки тогда назвали «частью инициативы по расширению и обогащению наших инструментов коммуникации с экспертным обществом, бизнесом, гражданами».

В декабре Заботкин уточнил, что окончательное решение о публикации валютного прогноза пока не принято, указав на опасность крайне нежелательной ситуации, при которой прогноз будут воспринимать как курсовой ориентир ЦБ для поддержания «вне зависимости от изменяющихся обстоятельств».

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      Дмитрий Воронин
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