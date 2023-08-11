ЦБ начнет предсказывать курс рубля

Банк России в 2024 году начнет публиковать прогноз курса рубля

Банк России планирует начать публиковать прогноз курса рубля в первом полугодии 2024 года, сообщил на пресс-конференции зампредседателя регулятора Алексей Заботкин. Его слова приводит ТАСС.

Решение вопроса в указанные сроки зампред ЦБ назвал «частью инициативы по расширению и обогащению наших инструментов коммуникации с экспертным обществом, с бизнесом, гражданами» и связал с расширением круга показателей, входящих в макроэкономический прогноз. Помимо этого, Банк России планирует начать раскрытие информации о деталях обсуждения решения по ключевой ставке, указывая в том числе рассматриваемые альтернативные решения и аргументы в их пользу.

Главным фактором, который привел к продолжающемуся ослаблению рубля, Заботкин назвал динамику импорта и экспорта. Рост импорта товаров в Россию в первой половине 2023 года Центробанк оценил в 18,3 процента, до 149,8 миллиарда долларов, а снижение поставок страны за рубеж — в 32,5 процента, до 206,8 миллиарда.

Ранее директор по стратегии инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков объяснил снижение курса национальной валюты увеличением трат россиян и все тем же ростом импорта. Тем временем курс доллара на Мосбирже превысил 99 рублей, а евро дорос до 109 рублей.