Удар дрона ВСУ вызвал перебои электричества в Запорожской области

ТАСС: в Запорожской области начались перебои с электричеством после удара ВСУ

После удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объекту энергетической инфраструктуры в Запорожской области, в регионе начались перебои с энергоснабжением. Об этом сообщает Министерство энергетики и тарифного регулирования Запорожской области, передает ТАСС.

На данный момент перебои наблюдаются в Черниговском и нескольких близлежащих районах Запорожской области.

По данным ведомства, электроснабжение будет восстановлено у большинства абонентов в течение суток.

Ранее ВСУ атаковали электроподстанцию «Радуга» в Энергодаре в Запорожской области. В результате удара беспилотника пострадали люди и город оказался без электроснабжения.