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14:28, 5 июля 2024Бывший СССР

Удар дрона ВСУ вызвал перебои электричества в Запорожской области

ТАСС: в Запорожской области начались перебои с электричеством после удара ВСУ

Фото: Mykhailo Moskalenko / Reuters

После удара беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объекту энергетической инфраструктуры в Запорожской области, в регионе начались перебои с энергоснабжением. Об этом сообщает Министерство энергетики и тарифного регулирования Запорожской области, передает ТАСС.

На данный момент перебои наблюдаются в Черниговском и нескольких близлежащих районах Запорожской области.

По данным ведомства, электроснабжение будет восстановлено у большинства абонентов в течение суток.

Ранее ВСУ атаковали электроподстанцию «Радуга» в Энергодаре в Запорожской области. В результате удара беспилотника пострадали люди и город оказался без электроснабжения.

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      Илья Таксюр
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