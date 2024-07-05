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04:00, 5 июля 2024Мир

Вероятность распада НАТО оценили

Политолог Асафов счел маловероятным выход отдельных стран из НАТО

Фото: Alexandros Michailidis / Shutterstock / Fotodom

Несмотря на неоднозначные заявления ряда политических лидеров Запада относительно членства в НАТО, вероятность распада альянса невелика, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он объяснил, что НАТО — это большой рынок сбыта оружия, который невыгодно терять.

«Членство в НАТО остается в интересах США и Запада в целом, поскольку так или иначе дает защиту, предполагает активную зону влияния, обеспеченную базами альянса. Так что вероятность избавления от такого актива невелика. Кроме этого, НАТО — это еще и большой оружейный рынок», — добавил Асафов.

Неоднозначная риторика экс-президента США Дональда Трампа относительно степени участия страны в альянсе, как считает Асафов, — всего лишь продолжение общей позиции политика, которая заключается в том, что все члены НАТО должны платить необходимые взносы.

«Он так пугает других участников. Но, на самом деле, никто ни от куда выходить не собирается, потому что в приоритете финансовые интересы, подкрепленные военными», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что члены стран НАТО опасаются выхода Франции из военного командования альянса из-за возможной победы правой партии «Национальное объединение», чью фракцию в парламенте страны возглавляет Марин Ле Пен.

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