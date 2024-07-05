ВСУ нанесли групповой удар по автозаправочным станциям в российском регионе

ВСУ ударили по автозаправочным станциям в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли групповой удар по автозаправочным станциям (АЗС) Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram.

По словам главы региона, украинские беспилотники атаковали сразу две АЗС в городе Суджа и селе Заолешенка. Начавшийся на одной из заправок пожар был потушен прибывшими на место сотрудниками МЧС России.

Пострадали два человека, они доставлены в больницу и получают всю необходимую помощь, подчеркнул Смирнов.

В ночь на 5 июля ВСУ попытались атаковать беспилотниками Краснодарский край. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о перехвате в небе над регионом сразу нескольких летательных аппаратов. При падении обломков повреждения получили гражданские объекты, пострадавших нет.