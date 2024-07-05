В ДНР сообщили о жертвах в результате удара HIMARS по Волновахе

Пушилин: два мирных жителя стали жертвами удара HIMARS по Волновахе, 10 ранены

Два мирных жителя стали жертвами удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS по Волновахе в Донецкой народной республике (ДНР), 10 ранены. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Пушилин сообщил об обстреле Волновахи из HIMARS днем 5 июля. По его информации, в результате удара несовместимые с жизнью ранения получили два сотрудника строительной компании «ГорСтрой», еще четыре сотрудника ранены.

«В Волновахе два погибших и 10 раненых мирных граждан», — сообщил глава ДНР. В результате повторного удара пострадали два спасателя, прибывших на место происшествия. Пушилин также сообщил об обстрелах Донецка, Горловки и Ясиноватой из артиллерии и с помощью ударных БПЛА.