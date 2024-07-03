ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

ВСУ нанесли два удара ракетами РСЗО по Киевскому району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ранним утром 3 июля нанесли два удара ракетами из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по Киевскому району Донецка. Об этом сообщает представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в Telegram.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (...) выпущено две ракеты из РСЗО», — говорится в сообщении. По данным ведомства, взрывы произошли около 5:32.

Ранее 3 июля сообщалось, что обстрел со стороны ВСУ Донецка разрушил «первый республиканский супермаркет» на Киевском проспекте. Уточнялось, что украинские военные нанесли удар по супермаркету из РСЗО.

1 июля кассетный боеприпас ВСУ попал в жилой многоквартирный дом в Петровском районе Донецка. В результате удара была разрушена кровля, а также повреждены фасад и остекления двух жилых домов на улице Нахимовской.