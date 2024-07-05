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14:27, 5 июля 2024Культура

Выступавший в стрингах Шура поддержал идею о введении дресс-кода для звезд

Певец Шура оценил идею о введении дресс-кода для артистов

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Российский певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) высказался о введении дресс-кода для звезд на мероприятиях. Его слова приводит «Газета.Ru».

Шура поддержал идею о введении дресс-кода для артистов, если соответствующий закон будет принят. «На сцене мы одни, есть сценический имидж, а есть вот этот "гулящий дома". Я в стрингах пел, да, можно было в те годы. Сейчас ни в коем случае такого не надо», — отметил артист, добавив, что на улице он в таком образе не появлялся.

Ранее пресс-секретарь Министерства культуры Краснодарского края Сергей Жуков ответил на вопрос о дресс-коде на концерте Ольги Бузовой. Певица выступит 9 августа в баре «Архитектор» в Краснодаре.

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