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07:00, 5 июля 2024Забота о себе

Зарабатывающая миллионы порномодель рассказала о трудностях в отношениях с мужчинами

Фото: @gracewearslace_

Модель OnlyFans Грейс Уэрс Лэйс пожаловалась на меркантильных мужчин, которые не хотят платить за нее на свиданиях и требуют подарков. О трудностях поиска партнера для серьезных отношений она рассказала Daily Star.

Порнозвезда отметила, что владеет недвижимостью стоимостью почти 113 миллионов рублей, а ее ежегодный доход составляет более 50 миллионов рублей. Тем не менее она по-прежнему одинока. По словам женщины, некоторых отпугивает ее профессия, других — ее финансовая состоятельность.

Я очень дружелюбная и жизнерадостная, но когда мужчины узнают, чем я занимаюсь, что я зарабатываю на этом хорошие деньги и владею несколькими объектами недвижимости, они начинают бояться. Очевидно, обычно мужчины не ждут, что женщина будет успешнее, чем они. Я думаю, что это бросает вызов их маскулинности

Грейс Уэрс Лэйсмодель OnlyFans

Третий тип мужчин, с которыми Уэрс Лэйс часто сталкивается, — альфонсы, которые не хотят платить за нее в ресторанах, ухаживать и дарить цветы. Женщина пожаловалась, что один поклонник прислал ей список подарков, которые хотел бы получить, другой предложил его содержать. «Я заметила, что когда я сейчас иду на свидания, в девяти случаях из десяти мужчины ожидают, что я заплачу, но я не буду этого делать», — заявила она.

Модель считает, что ее будущий избранник должен быть финансово независимым, уметь поддержать интеллектуальную беседу, быть эмоционально зрелым, добрым и веселым. Она добавила, что готова ждать идеального партнера и не собирается вступать в неподходящие отношения. «Мужчины думают, что знают меня, и из-за моей работы. Они считают, что я буду легкодоступной, но это не так», — заключила Уэрс Лэйс.

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