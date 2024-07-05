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11:00, 5 июля 2024Интернет и СМИ

В Германии указали на ошибку командования ВСУ

ZDF: Украине придется усилить противовоздушную оборону после ошибки с Су-27

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Украине придется усилить противовоздушную оборону после ошибки командования Вооруженных сил страны (ВСУ), которое решило разместить истребители Су-27 близко к линии фронта. Об этом заявили обозреватели Кристиан Меллинг и Андраш Рач в статье для издания ZDF, базирующегося в Германии.

«Трудно понять, почему украинское военное руководство решило разместить свои драгоценные Су-27 так близко к линии фронта. После этой атаки Украине придется ограничить использование аэродрома Миргород, возможно, навсегда», — говорится в материале.

Обозреватели также указали, что истребители ВСУ базировались под открытым небом и не были покрыты маскировочной сеткой. «Удивительно и обескураживающе, что после двух лет конфликта многие из украинских боевых самолетов все еще оставались без каких-либо защитных мер», — написали они. После уничтожения Су-27 Россией Украина должна усилить противовоздушную оборону, подчеркнули авторы.

2 июля Минобороны России сообщило, что на аэродроме Миргород в Полтавской области были уничтожены пять украинских Су-27, еще два истребителя оказались повреждены. Ракетный удар был нанесен расчетами ОТРК «Искандер-М».

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      Олег Давыдов
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