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14:16, 5 июля 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на нашествие блох

Жители Хабаровска пожаловались на нашествие блох

Фото: Sahara Frost / Shutterstock / Fotodom

Жители Хабаровска пожаловались на нашествие блох, которое произошло на фоне высокой влажности. Насекомые начали появляться в жилых домах, передает DVHAB.RU.

Жалобы начали поступать в том числе от жителей поселка имени Горького. Отмечается, что нашествие блох в российском городе происходит ежегодно, однако обычно насекомых находят только в подвалах — в этом году ситуация ухудшилась. Жильцы домов прибегают к помощи дезинсекторов.

В управляющей компании «ДВСРК-Горький» отметили, что одна блоха может укусить до 400 раз в день. Особь живет до полутора лет и за это время откладывает до двух тысяч яиц. «Блохи могут переносить чуму, тиф и сальмонеллез. Но куда чаще становятся причиной дерматологических заболеваний», — добавили в организации.

Ранее жильцы дома в Нижнем Тагиле пожаловались на вонь и плесень в квартирах. Причиной появления неприятного запаха и сырости в здании стало бездействие коммунальщиков.

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      Александра Качан
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