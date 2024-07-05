Жители российского города пожаловались на нашествие блох

Жители Хабаровска пожаловались на нашествие блох

Жители Хабаровска пожаловались на нашествие блох, которое произошло на фоне высокой влажности. Насекомые начали появляться в жилых домах, передает DVHAB.RU.

Жалобы начали поступать в том числе от жителей поселка имени Горького. Отмечается, что нашествие блох в российском городе происходит ежегодно, однако обычно насекомых находят только в подвалах — в этом году ситуация ухудшилась. Жильцы домов прибегают к помощи дезинсекторов.

В управляющей компании «ДВСРК-Горький» отметили, что одна блоха может укусить до 400 раз в день. Особь живет до полутора лет и за это время откладывает до двух тысяч яиц. «Блохи могут переносить чуму, тиф и сальмонеллез. Но куда чаще становятся причиной дерматологических заболеваний», — добавили в организации.

Ранее жильцы дома в Нижнем Тагиле пожаловались на вонь и плесень в квартирах. Причиной появления неприятного запаха и сырости в здании стало бездействие коммунальщиков.