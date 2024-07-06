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18:01, 6 июля 2024Бывший СССР

14 человек стали жертвами ДТП на западе Украины

Клименко: в ДТП с автоцистерной и микроавтобусом на Украине погибли 14 человек

Фото: Kostiantyn Liberov / Libkos / Getty Images

В Ровненской области на западе Украины столкнулись автоцистерна и микроавтобус, жертвами ДТП стали 14 человек, еще один пострадал. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Игорь Клименко в своем Telegram-канале.

По данным Клименко, среди жертв есть шестилетний ребенок. Выжить удалось одной женщине, сейчас за ее жизнь борются врачи. «На месте работают спасатели и полицейские», — указал он.

В марте во Львове на западе Украины из-за тумана произошло массовое ДТП: столкнулись 27 автомобилей. Авария случилась на Скниловском мосту. Тогда никто из участников аварии не пострадал.

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      Екатерина Подвигина
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