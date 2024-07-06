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23:19, 6 июля 2024Мир

Американский разведывательный беспилотник заметили у Калининградской области

Разведывательный БПЛА Global Hawk США заметили у Калининградской области

Фото: Erik Hildebrandt/Northrop Grumman / Reuters

Американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk заметили вблизи Калининградской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Сейчас дрон с позывным FORTE16 барражирует над территорией Польши. Он остается примерно в 50 километрах от границы.

Ранее были раскрыты подробности загадочного инцидента с Global Hawk над Черным морем. Автор Telegram-канала Fighterbomber выяснил, что мимо дрона на скорости около трех тысяч километров в час «совершенно случайно» пролетел самолет МиГ-31 ВКС России. После этого беспилотник «передумал» выполнять боевое задание по разведке и улетел.

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      Марина Совина
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