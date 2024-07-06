Атака на нефтебазу под Краснодаром дронами ВСУ попала на видео

Под Краснодаром после атаки беспилотников ВСУ загорелась нефтебаза «Лукойла»

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу «Лукойла», расположенной в Краснодарском крае, попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Kub Mash.

