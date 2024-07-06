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11:59, 6 июля 2024Россия

Атака на нефтебазу под Краснодаром дронами ВСУ попала на видео

Под Краснодаром после атаки беспилотников ВСУ загорелась нефтебаза «Лукойла»

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу «Лукойла», расположенной в Краснодарском крае, попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Kub Mash.

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      Анна Габай
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