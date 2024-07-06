Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу «Лукойла», расположенной в Краснодарском крае, попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Kub Mash.
Атака на нефтебазу под Краснодаром дронами ВСУ попала на видео
Под Краснодаром после атаки беспилотников ВСУ загорелась нефтебаза «Лукойла»
Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нефтебазу «Лукойла», расположенной в Краснодарском крае, попала на видео. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Kub Mash.