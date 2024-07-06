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15:10, 6 июля 2024Россия

ВСУ атаковали три населенных пункта российского региона

Гладков сообщил, что ВСУ атаковали три населенных пункта в Белгородской области

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали три населенных пункта Краснояружского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По словам Гладкова, обстрелу со стороны ВСУ подверглось село Демидовка. «На территории трех частных домовладений выявлены различные повреждения: выбиты окна, разбиты стены, посечены кровли и фасады жилых домов, повреждены надворные постройки и заборы», — рассказал он и добавил, что также были повреждены два автомобиля.

Еще один украинский FPV-дрон взорвался на парковке коммерческого объекта в поселке Прилесье. В результате один автомобиль сгорел полностью, один получил повреждения. Помимо этого, ВСУ атаковали село Теребрено: беспилотник сдетонировал возле частного домовладения, осколками оказались посечены крыша нежилого дома и забор.

Отмечается, что на местах работают оперативные службы. Пострадавших нет, добавил губернатор.

6 июля в Минобороны России сообщили, что российские военные за минувшие сутки уничтожили до 650 бойцов ВСУ. Также армия России поразила 12 украинских автомобилей.

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      Олег Давыдов
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