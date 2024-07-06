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14:10, 6 июля 2024Россия

Минобороны сообщило об уничтожении группировкой «Юг» до 650 военных ВСУ

Минобороны: группировка «Юг» уничтожила 12 автомобилей и до 650 военных ВСУ
СюжетМинобороны

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Российские военные группировки войск «Юг» за минувшие сутки уничтожили до 650 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны России, передает РИА Новости в субботу, 6 июля.

«Подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ», — сообщили в ведомстве. В Минобороны России также рассказали, что позиции данных украинских бригад располагались в населенных пунктах Красное, Курдюмовка, Катериновка, Северск, Елизаветовка и Часов Яр.

Также армия России поразила 12 автомобилей ВСУ. Кроме того, по информации оборонного ведомства, группировка войск «Юг» нанесла удары по гаубицам ВСУ производства США и Великобритании, самоходной артиллерийской установке «Акация», орудиям Д-20, Д-30 и L-119, американской станции контрбатарейной борьбы и семи полевым складам.

Ранее 6 июля в Минобороны России сообщили о взятии российскими военными села Сокол в Донецкой народной республике. Оно перешло под контроль подразделений группировки войск «Центр».

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      Екатерина Грищенко
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