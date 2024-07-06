Минобороны сообщило о взятии под контроль еще одного населенного пункта в ДНР

Минобороны: российские военные взяли под контроль село Сокол в ДНР

Российские военные взяли под контроль село Сокол в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает РИА Новости.

«Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных действий освободили населенный пункт Сокол Донецкой народной республики и улучшили тактическое положение», — заявили в Минобороны России.

4 июля DeepState опубликовал данные о переходе под контроль российских военных населенных пунктов Сокол и Восход. Также на Украине признали продвижение армии России в районе Сотницкого Казачка, Северного, Дружбы, Евгеньевки и Новопокровского.

Ранее стало известно о поражении Вооруженными силами России американской боевой машины пехоты Brаdley в районе села Сокол. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, в борьбе за населенный пункт ВСУ понесли серьезные потери.