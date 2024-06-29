Советник главы ДНР: американскую БМП Brаdley подбили на авдеевском направлении

Американскую боевую машину пехоты (БМП) Brаdley удалось подбить неподалеку от села Сокол на авдеевском направлении. Об этом стало известно ТАСС от советника главы Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Кимаковского.

Он отметил, что Киев продолжает борьбу за населенный пункт. Однако, по информации Кимаковского, число потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины приближено к нескольким сотням.

До этого советник главы ДНР рассказал о взятии укрепрайона, находящегося на авдеевском направлении, близ населенных пунктов Новопокровское и Сокол.

Еще раньше Кимаковский докладывал об обстановке в Часовом Яре. Тогда он уточнил, что российские военные проводят зачистку уже занятых ими микрорайонов в населенном пункте.