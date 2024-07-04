На Украине признали продвижение ВС России на семи участках фронта

На Украине признали продвижение ВС РФ у сел Сокол, Восход и Сотницкий Казачок

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль села Сокол и Восход, а также продолжили наступать у населенных пунктов Сотницкий Казачок, Северное, Дружба, Евгеньевка и Новопокровское. Продвижение российских сил на семи участках фронта признал украинский проект DeepState, соответствующий пост опубликован в его Telegram-канале.

«Враг взял под контроль Сокол и Восход, а также продвинулся в Сотницком Казачке, Северном, возле Дружбы, Евгеньевки и Новопокровского», — говорится в сообщении.

Проект также опубликовал спутниковый снимок микрорайона Новый в Часовом Яре. 3 июля об установлении контроля ВС России над районом сообщало российское Министерство обороны.

Ранее депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая объяснила сдачу позиций Вооруженными силами Украины катастрофической ситуацией с пополнением действующих бригад и созданием новых. В частности, она рассказала про 125-ю бригаду теробороны, укомплектованную на 40-50 процентов.