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17:53, 6 июля 2024Из жизни

Женщина передумала выбрасывать коробку с ненужными вещами и разбогатела

The Sun: британка нашла на чердаке дома коробку с посудой и разбогатела

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Жительница Великобритании Джилл Стюарт нашла на чердаке дома коробку с побитой китайской посудой и разбогатела. Об этом сообщает The Sun.

«Женщина продала коробку с побитой посудой, которая пролежала у нее на чердаке два десятилетия, за колоссальные 200 тысяч фунтов стерлингов (примерно 22 миллиона рублей — прим. "Ленты.ру"), но чуть не потеряла этот лот», — говорится в материале.

Коробка досталась Стюарт в наследство от деда, который находился в Китае на рубеже XIX-XX веков. Британка обратила внимание, что посуда была повреждена, и решила ее выкинуть как ненужную. Однако в последний момент женщина передумала выбрасывать вещи и отнесла их в аукционный дом. В итоге выяснилось, что кухонная утварь представляет большой интерес для коллекционеров.

Ранее сообщалось о том, что в США мужчина разбогател благодаря совету, который много лет назад дала ему бабушка. Американец купил два лотерейных билета и выиграл 50 тысяч долларов (около 4,4 миллиона рублей).

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      Олег Давыдов
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