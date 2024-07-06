Байден назвал виновного в своем провале на дебатах

Байден заявил, что он сам виноват в провале на дебатах с Трампом

Президент США Джо Байден прокомментировал свое неудачное выступление в ходе предвыборных дебатов со своим соперником, экс-президентом Дональдом Трампом. Об этом он рассказал телеканалу ABC News.

По словам 81-летнего политика, в своем провале виноват только он сам. «В том, как я был подготовлен, нет ничьей вины, кроме моей», — заявил он.

Американский лидер отметил, что «был изнурен» из-за предыдущей ночи, также его мучала сильная простуда.

Ранее Трамп заявил, что не верит в оправдания Байдена о неудачном выступлении на дебатах. «Он подавился, как собака костью, но попробовал притвориться, что дело в "международной поездке", после которой он отдыхал всего 12 дней, а потом обвинил "простуду"», — указал политик.

