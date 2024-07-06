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21:35, 6 июля 2024Мир

Белый дом прокомментировал встречу эксперта по Паркинсону с лечащим врачом Байдена

Белый дом не стал связывать визит специалиста по Паркинсону с состоянием Байдена

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс не стал связывать визит в президентскую администрацию одного из ведущих неврологов в США и специалиста по болезни Паркинсона доктора Кевина Каннарда для встречи с лечащим врачом Джо Байдена Кевином О’Коннором с состоянием здоровья главы государства. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Множество различных специалистов из системы (медицинского центра — прим. «Ленты.ру») Уолтера Рида посещают комплекс Белого дома, чтобы иметь дело с тысячами военного персонала, который работает в нем», — прокомментировал встречу Бейтс.

Ранее газета The New York Post сообщила, что О’Коннор провел встречу с Кэннардом, которая прошла 17 января в клинике Белого дома. Также в беседе принимали участие еще два человека, одним из них был кардиолог Джон Этвуд.

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      Маргарита Пименова
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