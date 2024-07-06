Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:58, 6 июля 2024Мир

Лечащий врач Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона

NYP: лечащий врач Джо Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона

Фото: Nathan Howard / Reuters

Лечащий врач президента США Джо Байдена Кевин О’Коннор провел встречу с одним из ведущих американских неврологов Кевином Кэннардом, который является специалистом по болезни Паркинсона. Об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

По данным издания, встреча О’Коннора и Кэннарда прошла 17 января в клинике Белого дома. Также в беседе принимали участие еще два человека, одним из них был кардиолог Джон Этвуд. Имя еще одного участника встречи не раскрывается.

Отмечается, что Кэннард работает неврологом в клинике Белого дома с 2012 года. Его последняя статья была посвящена ранней стадии болезни Паркинсона.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон предположил, что на встрече специалисты обсуждали здоровье американского лидера.

Ранее сообщалось, что Байден оценил состояние своего здоровья. Президент США заявил, что не считает себя немощным.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Эстония передала Киеву «Мистрали». Украина получила обещанные ПЗРК и ракеты в кратчайшие сроки

      На Западе рассказали о грозящей Украине катастрофе

      Орбан объяснил свой визит в Москву

      Демократ призвала Байдена отказаться от переизбрания

      Две фуры загорелись на автомагистрали в российском городе

      Лечащий врач Байдена встречался со специалистом по болезни Паркинсона

      Назван способ убрать жир с живота мужчинам старше 40 лет

      Москва потребует призвать Киев к ответу за жестокое убийство российского пленного

      Три африканских страны подписали договор о создании конфедерации

      Восемнадцатилетняя невеста Лепса поступила в престижный колледж в Лондоне

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше