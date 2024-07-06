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04:05, 6 июля 2024Мир

Байден оценил состояние своего здоровья

Байден заявил, что не считает себя немощным
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Tierney L. Cross — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президент США Джо Байден рассказал, что не считает себя немощным. С таким утверждением он выступил в интервью телекомпании ABC.

Журналист задал политику вопрос касательно участившихся в последнее время оговорок с его стороны. На это Байден заявил, что «находится в хорошей форме». На уточняющий вопрос о том, не считает ли он себя более немощным, чем ранее, американский лидер ответил отрицательно.

Напомним, выборы президента в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября.

4 июля Джо Байден признал свой провал на дебатах с Дональдом Трампом. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался». При этом позже политик заявил, что намерен продолжить участие в предвыборной гонке.

Также ранее сообщалось, что после неудачного выступления Байдена на дебатах Демократическая партия США в панике начала искать кандидатов для его замены.

Кроме того, ранее американское издание The Washington Post опубликовало коллективное письмо сторонниц Демократической партии к жене президента США Джилл Байден с призывом убедить своего мужа сняться с выборов.

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      Марина Совина
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