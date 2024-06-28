После провала на дебатах демократы захотели заменить Байдена другим кандидатом. Кто может занять его место?

Politico: демократы в панике начали обсуждать замену Байдена другим кандидатом

Представители Демократической партии захотели заменить Джо Байдена на другого кандидата на выборах президента США после его неудачного выступления на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом.

Источники газеты Politico, близкие к трем потенциальным кандидатам на смену Байдену, заявили, что во время дебатов «их засыпали текстовыми сообщениями» с просьбой выступить в качестве альтернативы главе Белого дома.

Один из сторонников Байдена подчеркнул, что политику стоит завершить свою предвыборную кампанию. По его словам, прошедшие дебаты стали худшим выступлением в истории, а американский лидер был настолько плох, что «никто не обратит внимания на ложь Трампа».

Как партия может сместить Байдена?

У партии технически есть возможность выдвижения нового кандидата на съезде в случае, если основной кандидат снимается, однако этот процесс ненадежный и не рассматривался десятилетиями.

Демонстрация в поддержку Байдена Фото: Derek White / Getty Images

Cогласно правилам Национального комитета Демократической партии, не существует механизма, с помощью которого другие лидеры партии могли бы убрать Байдена из бюллетеней. Вместо этого, если кто-то в партии хочет заменить его, это можно сделать, начав процесс выдвижения кандидатов на съезде партии.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин рассказал «Ленте.ру», что заменить Байдена в качестве кандидата технически сложно, но возможно. Он отметил, что одним из сценариев может быть отказ самого политика от выборов.

Сам кандидат может заявить о том, что он не в состоянии, не может или не хочет принимать участие. Ведь такую возможность исключать нельзя, такой вариант тоже возможен. Тогда партия должна будет применить механизм выборов прямо на ее съезде, который пройдет в августе Григорий Ярыгин американист

Между тем уже стали известны несколько имен возможных преемников Байдена в качестве кандидата на выборах от демократов, в том числе губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, а также вице-президент США Камала Харрис.

Одним из вариантов на замену Байдену стал владелец сети отелей Hyatt

Среди основных претендентов на место кандидата на президентских выборах называется губернатор Иллинойса Притцкер, который стоит во главе штата уже более пяти лет.

Притцкер — американский предприниматель, выходец из богатой семьи, владеющей сетью отелей Hyatt. Кроме того, его сестра Пенни была министром торговли США при администрации президента Барака Обамы.

Губернатор Иллинойса Джей Роберт Притцкер Фото: Chris Young / Globallookpress.com

На посту губернатора Иллинойса он запомнился отменой закона штата об абортах, который наказывал врачей за выполнение считавшихся «ненужными» абортов, а также закона о запрете частичных абортов.

При губернаторе Притцкере в Иллинойсе также вступил в силу закон, легализующий и регулирующий производство, потребление и продажу каннабиса для взрослых. Судимости лиц, пойманных за хранением менее 30 граммов, были сняты.

Еще одним кандидатом назвали страдающего дислексией губернатора

Заменить Байдена в качестве кандидата от Демократической партии также может губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом. В пять лет ему был поставлен диагноз «дислексия» — расстройство чтения, письма и счета. Однако это не помешало ему построить политическую карьеру.

Ньюсом сначала семь лет был мэром Сан-Франциско, затем восемь лет занимал пост вице-губернатора Калифорнии, а в 2019 году стал главой штата.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом Фото: Justin Tafoya / State Department / Globallookpress.com

В 2021 году был инициирован сбор подписей за отставку губернатора Ньюсома. В основном недовольство избирателей было вызвано действиями властей штата по борьбе с эпидемией COVID-19. Тем не менее инициатива отзыва губернатора не набрала необходимого количества голосов, а в 2022 году его переизбрали на второй срок.

После дебатов Трампа и Байдена и первых сообщений о возможной замене американского лидера калифорнийский губернатор заявил, что разговоры об этом бесполезны.

Вы же не отвернетесь из-за одного выступления. Какая партия так делает? Гэвин Ньюсом губернатор Калифорнии

Байдена могут заменить его ближайшей соратницей

Вице-президента США Камалу Харрис также называют кандидатом на замену Байдену. Ранее она уже заявляла, что готова занять место президента страны, если в этом будет необходимость.

По итогам дебатов Харрис встала на защиту американского лидера, но признала, что поначалу Байден проявлял себя не лучшим образом. «Это было медленное начало, но сильное завершение», — сказала она.

Вице-президент США Камала Харрис Kamala Harris . Фото: Rod Lamkey / Globallookpress.com

По ее словам, контраст между выступлениями Байдена и Трампа «был очевиден». Политик также упрекнула экс-лидера США во лжи.

Кроме того, она обратилась к избирателям и призвала их сосредоточиться на всей проделанной президентом США работе для страны, а не на его выступлении на дебатах.

Американцам действительно следует сосредоточиться на том, чего президент Байден добился для страны за время своего пребывания у власти, а не на его выступлениях на дебатах Камала Харрис вице-президент США

Демократы могут заменить не Байдена, а саму Харрис

По словам политолога Ярыгина, представители партии могут заменить не самого Байдена, а его вице-президента, который сможет компенсировать его недостатки и нивелировать преимущества Трампа, в первую очередь в неопределившихся штатах.

Если не менять самого кандидата, то менять того, кто рядом с ним. Того, кто потом станет президентом. Если Байден побеждает, то его вице-президент становится следующим президентом Григорий Ярыгин американист

Среди кандидатов на замену Харрис эксперт назвал двух политиков — Ньюсома и бывшую первую леди США Мишель Обаму.

«Губернатор Калифорнии — это более-менее практическая версия. Он обладает узнаваемостью на федеральном уровне, но он, конечно же, не так силен, чтобы помочь обойти Трампа», — отметил Ярыгин.

При этом Обама, которая в последнее время все чаще появляется на публике и комментирует политическую ситуацию, имеет много преимуществ: она молода, имеет национальную узнаваемость, не экстравагантная, может нивелировать маскулинность Трампа, забрать женский и темнокожий электорат.