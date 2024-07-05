Байден решил продолжить участие в президентской гонке

Байден заявил о продолжении участия в предвыборной гонке, несмотря на дебаты

Президент США Джо Байден заявил, что намерен продолжить участие в предвыборной гонке. Об этом сообщает Reuters.

81-летний политик выразил уверенность в способности одержать победу над Дональдом Трампом. При этом провальные для себя дебаты не повлияют на решимость Байдена участвовать в гонке.

4 июля Джо Байден признал свой провал на дебатах. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался».

Ранее сообщалось, что после неудачного выступления Джо Байдена на дебатах с бывшим американским лидером Дональдом Трампом Демократическая партия США в панике начала искать кандидатов для его замены.