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23:38, 5 июля 2024Мир

Первую леди США призвали уговорить Байдена выбыть из президентской гонки

WP: сторонницы демократов призвали первую леди уговорить Байдена выбыть из гонки
Джилл Байден

Джилл Байден. Фото: Royal Hashemite Court / Royal Press Europe / Global Look Press

Американское издание The Washington Post опубликовало коллективное письмо сторонниц Демократической партии к жене президента США Джилл Байден с призывом убедить своего мужа сняться с выборов. Написать подобное обращение американцев подвигли состоявшиеся на прошлой неделе дебаты главы США с экс-президентом Дональдом Трампом.

«Я потеряла уважение к Джилл Байден… Как только кто-то начинает угасать, вы уже не можете обратить это вспять. Это не просто простуда. Она должна понять, что наступил момент для президента уйти в отставку», — указала в письме одна из читательниц газеты.

В коллективном обращении женщины подчеркнули, что работают в индустриях образования, науки и медицины. Многие из них на добровольных началах помогали в избирательных кампаниях демократов, но несмотря на это считают необходимым, чтобы Байден выбыл из президентской гонки.

4 июля Джо Байден признал свой провал на дебатах. Он сказал, что совершил ошибку и «облажался». При этом позже политик заявил, что намерен продолжить участие в предвыборной гонке.

Также ранее сообщалось, что после неудачного выступления Байдена на дебатах с Трампом Демократическая партия США в панике начала искать кандидатов для его замены.

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      Марина Совина
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