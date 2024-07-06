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03:40, 6 июля 2024Мир

Байден рассказал об успехах на президентском посту

ABC: Байден заявил, что «остановил» Путина и расширил НАТО
Джо Байден и Владимир Путин

Джо Байден и Владимир Путин. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент США Джо Байден заявил, что «остановил» российского коллегу Владимира Путина и расширил НАТО. Об этом он рассказал в интервью ABC.

Политик перечислил свои успехи на президентском посту в ответ на вопрос журналиста о том, в состоянии ли он эффективно руководить страной в следующие четыре года.

«Я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина», — отметил Байден. Кроме того, политик считает, что создал тихоокеанский альянс AUCUS, убедил 50 стран помогать Украине.

Глава государства считает своей заслугой то, что он уговорил Японию «расширить свой бюджет» и привлек от Южной Кореи инвестиций на десятки миллиардов долларов.

Ранее Байден заявил, что намерен продолжить участие в предвыборной гонке.

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      Марина Совина
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