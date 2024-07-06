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11:37, 6 июля 2024Россия

Более 10 тысяч жителей российского региона остались без света

Под Вологдой из-за непогоды 10,7 тысячи человек остались без света

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Вологодской области 10,7 тысячи человек остались без света из-за непогоды. Об этом сообщил врио губернатора российского региона Георгий Филимонов в Telegram.

Отключено 10 768 человек, уточнил губернатор. Филимонов отметил, что к 15:00 (совпадает с мск) планируется снизить число отключенных от энергоснабжения потребителей до 2,5-3,5 тысячи человек.

В Telegram-канале «Россети Северо-Запад» сообщается, что отключение света в регионе — результат урагана. Филиал регионального центра «Россетей» работает в особом режиме. В ликвидации последствий задействовано 52 бригады энергетиков, работы идут круглосуточно и не останавливают ни на минуту. «Энергетики будут работать до полной ликвидации последствий стихии», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время шторма в Санкт-Петербурге 11-летнего школьника придавило деревом.

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      Анна Габай
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