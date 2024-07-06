Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:41, 6 июля 2024Мир

Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной

Премьер Болгарии Главчев: София предложит начать переговоры России и Украины

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Болгария на предстоящем саммите НАТО в США предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной, пишет местное агентство Novinite со ссылкой на премьера страны Димитара Главчева.

По данным издания, на этих переговорах София хочет выступить в качестве посредника. «На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной», — пишет издание.

При этом Главчев выразил сомнения в том, что Болгарию могут принять в качестве медиатора на переговорах. «Необходимо подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву. Эти условия, на мой взгляд, не обсуждаются», — подчеркнул он.

Ранее болгарский политик Тодор Ангелов заявил, что Украину используют, чтобы причинить вред России, а за последствия платит Европа.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Министр обороны России приказом отменил сроки носки формы в зоне СВО. Когда теперь бойцам будут выдавать новую одежду?

      Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной

      В Сербии заявили о своем праве выбирать друзей

      Российский боец в одиночку уничтожил позицию ВСУ в Нью-Йорке противотанковой миной

      Жители Турции увидели в небе падающий метеорит

      Германия вылетела с домашнего Евро, Франция по пенальти обыграла Португалию. Как прошли первые матчи 1/4 финала Евро

      В Иране завершился второй тур президентских выборов

      Стоимость красной икры достигла исторического максимума в России

      Новосибирские свиньи сбежали с фермы и разгромили могилы погибших на СВО военных

      Франция в серии пенальти победила Португалию и вышла в полуфинал Евро

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше