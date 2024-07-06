Болгария предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной

Премьер Болгарии Главчев: София предложит начать переговоры России и Украины

Болгария на предстоящем саммите НАТО в США предложит начать мирные переговоры между Россией и Украиной, пишет местное агентство Novinite со ссылкой на премьера страны Димитара Главчева.

По данным издания, на этих переговорах София хочет выступить в качестве посредника. «На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария предложит инициировать мирные переговоры между Россией и Украиной», — пишет издание.

При этом Главчев выразил сомнения в том, что Болгарию могут принять в качестве медиатора на переговорах. «Необходимо подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву. Эти условия, на мой взгляд, не обсуждаются», — подчеркнул он.

Ранее болгарский политик Тодор Ангелов заявил, что Украину используют, чтобы причинить вред России, а за последствия платит Европа.