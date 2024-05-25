Кандидат в ЕП Ангелов: Украину используют для вреда России, а платит Европа

Украину используют, чтобы причинить вред России, а за последствия платит Европа. Такое заявление сделал в беседе с РИА Новости болгарский кандидат в депутаты на грядущих выборах в Европейский парламент (ЕП) Тодор Ангелов.

«Все эти санкции — они бьют по карману европейца. Мы видим, что кто-то в своих интересах пользуется Украиной, сливает это государство», — отметил он.

Ангелов добавил, что население стран Европейского союза (ЕС) «неглупое» и все понимает. Европейские политики, по его словам, тоже все понимают, но боятся говорить правду о конфликте на Украине, потому что им платят. «Но все понимают, что это за война, кто платит за эту войну и кому она нужна», — заключил кандидат в ЕП.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал мнение, что Франция продолжает по указке США губить себя ради президента Украины Владимира Зеленского. Он призвал Париж прекратить оказывать поддержку Киеву.