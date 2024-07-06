Брат советника Зеленского умер в России

В России умер брат советника главы ОП Украины Михаила Подоляка

В России умер брат советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка Владимир. Об этом сообщает «Страна».

Издание опубликовало фото с могилы, на нем виден портрет мужчины в военной форме и с погонами полковника. Судя по снимку, 59-летний Подоляк скончался 19 мая. По информации «Страны», он был военным пенсионером.

В феврале советник Зеленского подтвердил наличие у него родственников в России, но отметил, что они не общаются: «Люди в Советском Союзе выбрали жить в другой стране, и если я не общаюсь с людьми, то есть я должен за них нести ответственность?» Подоляк также подчеркнул, что имеет с братом разные взгляды на украинский конфликт.