В Китае произошел прорыв дамбы на втором по величине озере страны

В Китае произошел прорыв дамбы на втором по величине озере страны Дунтинху

Прорыв дамбы произошел на втором по величине пресноводном озере Китая — Дунтинху, которое находится в провинции Хунань. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение страны.

В результате наводнения оказались затоплены территории площадью более 50 квадратных километров около деревни Туаньбэй. Около пяти тысяч жителей деревни были эвакуированы. В настоящий момент спасатели пытаются укрепить дамбу.

Информации о жертвах не поступало.

В мае сообщалось, что на север Афганистана обрушились катастрофические наводнения, вызванные сезонными ливнями. В результате были серьезно повреждены жилые постройки и инфраструктура. В одной из провинций страны — Гор — жертвами природного катаклизма стали 50 человек.