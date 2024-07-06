Демократ призвала Байдена отказаться от переизбрания

Конгрессвумен Крейг: Байден должен отказаться от переизбрания

Президенту США Джо Байдену стоит отказаться от участия в выборах, передав лидерство новому поколению. С таким призывом выступила член палаты представителей США Энджи Крейг, демократ от штата Миннесота, передает РИА Новости.

Она напомнила о неудачном выступлении политика на предвыборных дебатах, усомнившись, что он сможет эффективно проводить кампанию по переизбранию. Конгрессвумен подчеркнула, что «слишком многое стоит на кону» в случае победы на выборах соперника Байдена, республиканца Дональда Трампа, поэтому, по ее мнению, Байден должен выйти из предвыборной гонки.

«Я верю, что это является возможностью пойти вперед с открытым, честным и прозрачным демократическим процессом выбора нового номинанта», — заявила Крейг.

Ранее Байден назвал условие отказа от участия в выборах. Президент сообщил, что, возможно, примет такое решение, если Господь спустится с небес и скажет ему выйти из гонки.