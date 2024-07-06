Умерла диктор Центрального телевидения СССР Лихитченко

Диктор Центрального телевидения СССР Аза Лихитченко умерла на 87-м году жизни

Диктор Центрального телевидения СССР Аза Лихитченко скончалась на 87-м году жизни. Об этом в субботу, 6 июля, сообщает Первый канал.

«Сегодня пришла печальная новость: не стало Азы Лихитченко. Легендарный диктор Центрального телевидения, одна из первых ведущих программы "Время"», — сказал ведущий.

Причина смерти не уточняется.

Аза Лихитченко родилась в 1937 году в Москве. В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ. Некоторое время играла на сцене Севастопольского русского драматического театра. С 1960 года она работала на Гостелерадио СССР. С 1968 по 1993 год была одной из основных ведущих информационной программы «Время». В 1988 году получила звание народной артистки РСФСР. В 2011 году ей вручили орден Дружбы за «большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность».