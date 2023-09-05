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13:27, 5 сентября 2023Интернет и СМИ

Известная телеведущая попала в реанимацию в Москве

Mash: советскую ведущую Азу Лихитченко госпитализировали в Москве с инфарктом

Фото: Виталий Арутюнов / РИА Новости

Известная советская телеведущая Аза Лихитченко, долгое время работавшая диктором в программе «Время», попала в больницу в Москве. Как сообщает Mash в Telegram, 85-летняя ведущая находится в реанимации.

По данным издания, за последние несколько дней Лихитченко дважды вызывали скорую помощь. 3 сентября она обратилась к врачам с жалобами на приступ удушья, но отказалась от госпитализации. 4 сентября медики, прибывшие на повторный вызов, провели анализы, поставили предварительный диагноз и экстренно госпитализировали ведущую.

У Лихитченко диагностировали инфаркт миокарда. Ведущая находится в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Аза Лихитченко начала работать в программе «Время» в 1960-х годах. Она была диктором Центрального телевидения до 1993 года. Кроме того, она стала наставницей для многих молодых дикторов, начинавших карьеру. В числе ее воспитанников — ведущая программы «Время» на Первом канале Екатерина Андреева.

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