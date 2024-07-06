Раскрыт беспроигрышный дресс-код для собеседования

HR-эксперт Чукина: главное правило дресс-кода для собеседования — опрятность

Первое впечатление может сыграть ключевую роль в процессе трудоустройства, поэтому выбор одежды имеет важное значение, утверждает карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина. В разговоре с «Лентой.ру» специалист раскрыл беспроигрышный дресс-код для собеседования.

Чукина подчеркнула, что образ для собеседования должен быть не только привлекательным, но и отражающим профессионализм человека. Специалист отметила, что образ лучше подготовить заранее с учетом главного правила дресс-кода — опрятности — одежда должна быть свежевыстиранной и отглаженной.

Узнайте о дресс-коде компании, куда планируете идти. Это может быть деловой стиль или более свободный кэжуал. Для мужчин идеальным вариантом будет костюм темных тонов, для женщин — платье или рубашка с юбкой, при этом длина должна быть не выше, чем десять сантиметров от уровня колена Алена Чукина карьерный эксперт центра «Профессии будущего»

Она добавила, что обувь должна быть чистой и удобной. По словам Чукиной, для собеседования лучше всего подойдут туфли на среднем каблуке черного или телесного цветов, в зависимости от выбора костюма.

«Избегайте ярких оттенков, если вы не представитель творческой сферы. Лучше использовать нейтральные цвета, подходящие для бизнес-среды — серый, бежевый или синий. Нежелательно надевать черный, так как он транслирует закрытость и недоступность», — пояснила собеседница «Ленты.ру».

Эксперт отдельно дала ряд рекомендаций, которые могут быть полезны женщинам, желающим подобрать подходящий для собеседования образ. Так, например, она рекомендует не забывать про аксессуары, которые помогут дополнить образ и придать ему завершенность.

«Выбирайте сдержанные и стильные детали, которые не будут отвлекать внимание от вас как личности. Отлично подойдут аккуратная брошь, стильно завязанный платок или очки необычной оправы. Ювелирные украшения также допустимы, однако стоит соблюдать меру», — пояснила эксперт по карьере.

Более того, по ее словам, для собеседования будет уместен дневной макияж в натуральных тонах без ярких акцентов, то же самое относится к маникюру. Парфюм, как рассказала Чукина, не должен быть тяжелым и терпким — предпочтительны легкие, едва уловимые ароматы.

Ранее основатель digital-агентства Adv.Cake Сергей Белов назвал запрещенные на собеседованиях фразы. Так, например, эксперт посоветовал не спрашивать на собеседовании, чем занимается компания, так как такой вопрос продемонстрирует неосведомленность о потенциальном месте работы и отсутствие подготовки.