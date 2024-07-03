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12:18, 3 июля 2024Среда обитания

Названы запрещенные на собеседованиях фразы

Эксперт Белов: на собеседовании нужно задавать вопросы

Фото: Jonas Walzberg / Globallookpress.com

Некоторые слова могут оттолкнуть потенциального работодателя или сотрудника HR во время собеседования. Запрещенные в таких ситуациях фразы назвал основатель digital-агентства Adv.Cake Сергей Белов, передает «Газета.Ru».

Эксперт посоветовал не спрашивать на собеседовании, чем занимается компания. Такой вопрос продемонстрирует неосведомленность о потенциальном месте работы и отсутствие подготовки. По словам Белова, работодатель ожидает, что кандидат проявит интерес к деятельности фирмы заранее и проведет самостоятельное исследования.

Также лучше не спрашивать, когда можно будет получить повышение. Это покажет нетерпеливость и меркантильный интерес со стороны соискателя, в то время как руководители хотят получить заинтересованных в работе компании сотрудников. Белов отметил, что к вопросу можно подойти с другой стороны: уточнить о возможностях развития и обучения в организации.

Специалист не рекомендовал жаловаться на предыдущее место работы, чтобы не выглядеть непрофессионально. Не задавать никакие вопросы тоже плохо — это говорит о недостатке интереса. И еще одна ошибка — отрицать наличие у себя слабых сторон. Такой ответ покажется неискренним, так как недостатки есть у всех.

Ранее HR-эксперт назвал способы избежать выгорания на работе. По его словам, для этого нужно завести хобби и не перерабатывать.

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      Александра Качан
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