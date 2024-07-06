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12:35, 6 июля 2024Силовые структуры

Экс-глава Сергокалинского района Омаров снова задержан

В Дагестане экс-главу Сергокалинского района задержали по делу о мошенничестве
Начало событий в новости Отец ликвидированных в Дагестане террористов отсидел 10 суток и вышел на свободу

Кадр: Администрация Сергокалинского района / YouTube

В Дагестане снова задержан экс-глава Сергокалинского района Магомед Омаров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на некий источник.

По информации собеседника издания, Омаров проходит фигурантом по уголовному делу о мошенничестве. По его данным, следствие считает, что в период с 2016 по 2022 год Омаров вступил в сговор с некими гражданами Магомедовым, Аледиевым и Умаровым. В указанный период они осуществляли мошенническую схему, благодаря которой им удалось похитить денежные средства в крупном размере. Они фиктивно трудоустраивали жителей села Сергокала в местную муниципальную газету, а заработную плату таких сотрудников Омаров забирал себе. В результате им было похищено коло 697 тысяч рублей.

В отношении всех подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере»).

5 июля сообщалось о том, что Омарова освободили после отбытия десяти суток административного ареста за хулиганство.

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      Анна Габай
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