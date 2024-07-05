Отец ликвидированных в Дагестане террористов отсидел 10 суток и вышел на свободу

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров освободился после отбытия десяти суток административного ареста за хулиганство. Об этом РИА Новости сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана.
Экс-чиновник был отправлен под арест 25 июня по решению Ленинского районного суда Махачкалы. Он признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Во время допроса Омаров признался, что знал о приверженности сыновей радикальным идеям — некоторые из восьми его детей несколько лет были ваххабитами. В связи с этим следствие может предъявить ему обвинение по статье о пособничестве террористам.
Ранее 5 июля сообщалось, что сыновья Омарова пытались остановить своего брата Османа перед терактом в Махачкале.