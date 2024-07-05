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12:24, 5 июля 2024Силовые структуры

Отец ликвидированных в Дагестане террористов отсидел 10 суток и вышел на свободу

Экс-глава района Дагестана Омаров освободился после 10 суток ареста
Начало событий в новости «Осман, остановись, умоляю!» Сыновья бывшего главы района Дагестана попытались остановить брата перед терактом

Фото: Пресс-служба Ленинского суда / ТАСС

Бывший глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров освободился после отбытия десяти суток административного ареста за хулиганство. Об этом РИА Новости сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Дагестана.

Экс-чиновник был отправлен под арест 25 июня по решению Ленинского районного суда Махачкалы. Он признан виновным по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Во время допроса Омаров признался, что знал о приверженности сыновей радикальным идеям — некоторые из восьми его детей несколько лет были ваххабитами. В связи с этим следствие может предъявить ему обвинение по статье о пособничестве террористам.

Ранее 5 июля сообщалось, что сыновья Омарова пытались остановить своего брата Османа перед терактом в Махачкале.

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      Любовь Ширижик
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