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08:56, 5 июля 2024Силовые структуры

«Осман, остановись, умоляю!» Сыновья бывшего главы района Дагестана попытались остановить брата перед терактом

РИА: сыновья Омарова пытались остановить брата в день теракта в Дагестане

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова пытались остановить своего брата Османа перед терактом в Махачкале. Об этом рассказала супруга одного из братьев Зарина.

По ее словам, в день трагедии ее муж и другие его братья находились на базе отдыха с детьми. С Оманом они виделись очень редко — лишь в доме родителей, куда тот приезжал со своей семьей.

23 июня супруг Зарины позвонил ей и рассказал, что увидел какой-то странный статус у брата в мессенджере. Сразу после этого, сообщила она, мужчины выехали в город.

Один из братьев сказал, что успел до него дозвониться и кричал: «Осман, остановись, умоляю!» Но он [Осман] никого не слышал. Потом до него уже никто не смог дозвониться, и братья выехали в город

Зарина Омарова

Женщина поведала, что участвовавший в теракте в Махачкале Осман Омаров занимался строительством, о его радикальных взглядах никто в семье не знал. Она заверила, что, если бы братья хоть на секунду подумали о том, что мужчина может стать террористом, они бы этого никогда не допустили.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Отца дагестанских террористов сняли с должности главы района

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма и атаковали синагогу в Дербенте, одновременно с этим в Махачкале террористы обстреляли пост ДПС. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам.

На следующий день после произошедшего Магомеда Омарова, отца дагестанских террористов Османа и Адиля Омаровых, лишили должности главы Сергокалинского района.

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

На допросе мужчина признался, что знал о приверженности сыновей к радикальным идеям.

По словам республиканского чиновника, некоторые из восьми его отпрысков были ваххабитами. Также к радикализму склонялся племянник. Родственники их не поддерживали, уверил Омаров. Он утверждал, что не общался с сыновьями и сам не имел никакого отношения к ваххабизму.

26 июня, через три дня после нападения на синагогу, православный храм и полицейских в Махачкале и Дербенте, было вынесено постановление об административном аресте на срок от 10 до 13 суток экс-главы района Дагестана и пятерых его сыновей. Их признали виновными в мелком хулиганстве с использованием нецензурной брани.

Как сын дагестанского чиновника превратился из мажора в террориста?

По словам замглавы муниципалитета по социальным вопросам и безопасности Баркакади Меджидова, Осман Омаров внезапно стал очень религиозным.

Мужчина жил в Махачкале, где считался мажором. Два года назад он отрастил бороду, женился и одел супругу в мусульманские одежды. На это также обратили внимание жители Сергокалы, знавшие, что мужчина до этого не посещал мечеть.

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Меджидов вспомнил, что в апреле на общем райсобрании местный имам поднял вопрос о том, что жители села начали ездить в мечеть в Карабудахкентском районе, где, по некоторым данным, проповедовали ислам ваххабитского толка.

Односельчанин Османа и Адиля Омаровых рассказал, что местные жители боялись сыновей бывшего главы Сергокалинского района. Он описал их как высокомерных и резких людей. По словам россиянина, все знали о радикальных взглядах братьев.

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      Варвара Кошечкина
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